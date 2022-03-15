Также 35 тысяч потребителей остались без газоснабжения.

На Луганщине почти 100 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщает в Facebook.

"По состоянию на 09:00 15.03.2022 года обесточено 36 населенных пунктов, из них 22 полностью, 14 частично. 97 тыс. 834 потребителя находятся без электроэнергии, отключено 599 ТП", - написал он.

Также в результате боевых действий повреждены газопроводы или прекращена работа газораспределительных станций. Без газоснабжения остались 23 населенных пункта полностью и 7 частично, всего около 35 тыс. абонентов.

Как сообщал УНИАН, вчера утром из-за обстрелов в Украине без света осталась более тысячи населенных пунктов.

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