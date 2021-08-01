Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявляет, что Украина продолжает работать над тем, чтобы после завершения строительства "Северного потока-2" газопровод не заработал.
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
Читайте такжеПоставили ультиматум: сенаторы США требуют от Байдена новых санкций против "Северного потока-2" - Bloomberg
По словам Витренко, несмотря на вероятную достройку "Северного потока-2" в ближайшие месяцы, борьбу против кремлевского проекта пока не стоит считать проигранной.
"Проиграна битва, но не проиграна война. И наша война против "Северного потока-2" продолжается. Битва, которая проиграна - это непосредственно строительство "Северного потока-2"", выглядит так, что он будет достроен. Но текущая битва, которую мы ведем - это за то, чтобы газопровод, даже если его достроят, никогда не заработал. Это возможно", - цитирует председателя правления "Нафтогаза" его пресс-служба.
Витренко уверяет, что существуют для этого рычаги.
"Есть рычаги, и мы сейчас их активно задействуем", - подытожил он.
Переговоры по "Северному потоку-2": что необходимо знать
21 июля посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.
Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.
Германия намерена назначить специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.
Германия учредит "Зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы формулировки относительно безопасности для Украины в совместном заявлении Германии и США в отношении "Северного потока-2" были более сильными.
История газопровода
Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".
Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.