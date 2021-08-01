Председатель правления "Нафтогаза" считает, что существуют рычаги, чтобы газопровод, даже если его достроят, никогда не заработал.

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявляет, что Украина продолжает работать над тем, чтобы после завершения строительства "Северного потока-2" газопровод не заработал.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

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По словам Витренко, несмотря на вероятную достройку "Северного потока-2" в ближайшие месяцы, борьбу против кремлевского проекта пока не стоит считать проигранной.

"Проиграна битва, но не проиграна война. И наша война против "Северного потока-2" продолжается. Битва, которая проиграна - это непосредственно строительство "Северного потока-2"", выглядит так, что он будет достроен. Но текущая битва, которую мы ведем - это за то, чтобы газопровод, даже если его достроят, никогда не заработал. Это возможно", - цитирует председателя правления "Нафтогаза" его пресс-служба.

Витренко уверяет, что существуют для этого рычаги.

"Есть рычаги, и мы сейчас их активно задействуем", - подытожил он.

Переговоры по "Северному потоку-2": что необходимо знать

21 июля посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намерена назначить специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "Зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы формулировки относительно безопасности для Украины в совместном заявлении Германии и США в отношении "Северного потока-2" были более сильными.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Тамара Отовская