Природный газ и топливные газы нефтеперерабатывающего завода будут преобразованы в водород с низким содержанием углерода.

Великобритания намерена создать производственный хаб, который будет ежегодно производить 3 ТВт-ч низкоуглеродистого водорода.

Об этом сообщает petrolplaza. Как пишет издание, компании Essar и Progressive Energy объединили усилия для создания совместного предприятия по производству низкоуглеродного («голубого») водорода на нефтеперерабатывающем заводе Essar Stanlow в порту «Элсмир» (Чешир).

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Предприятие будет производить водород на НПЗ для использования во всем регионе Хайнет. Он обеспечит Essar Oil UK «голубым» энергоносителем, необходимым для декарбонизации собственных энергетических потребностей. Кроме того, СП будет способствовать созданию водородной экономики в Северо-Западной Англии и Северо-Восточном Уэльсе.

Природный газ и топливные газы нефтеперерабатывающего завода будут преобразованы в водород с низким содержанием углерода. В ходе этого процесса диоксид углерода будет безопасно улавливаться и в дальнейшем храниться на море в подземных резервуарах Ливерпульского залива.

Центр производства водорода будет поставлять чистую энергию промышленным объектам, расположенным в низкоуглеродном кластере HyNet. Кроме того, «голубой» водород будет использоваться для заправки автобусов, поездов и грузовых автомобилей, обогрева жилых домов и генерации электроэнергии во время простоя солнечных и ветряных электростанций.

Планы

Ожидается, что начиная с 2025 года хаб будет ежегодно производить 3 ТВт-ч низкоуглеродистого водорода. Затем мощность объекта будет увеличена до более 9 ТВт-ч, что эквивалентно энергии, используемой для отопления всего Ливерпуля. Общие инвестиции в строительство двух производственных хабов составят около £750 млн.

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Автор: УНИАН