Ожидается, что обеспечение ценовых ограничений на российскую нефть будет обсуждаться на встрече министров финансов стран Большой семерки в Марокко на этой неделе.

США намерены принять жесткие меры, чтобы помешать России обходить нефтяные санкции, введенные после вторжения РФ в Украину.

Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен, отметив при этом, что речь идет о соблюдении действующих ограничений, в том числе и ценового потолка на российскую нефть. Министр подчеркнула, что нынешние цены на рынке свидетельствуют, что этот механизм, возможно, больше не работает так, как должен работать, сообщает The Wall Street Journal.

"Мы хотим убедиться, что участники рынка осознают, что мы серьезно относимся к этому ценовому потолку. Речь идет о соблюдении действующих ограничений", — сказала министр.

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Ожидается, что обеспечение ценовых ограничений на российскую нефть будет обсуждаться на встрече министров финансов стран Большой семерки в Марокко на этой неделе.

Война в Украине и ценовой потолок на российскую нефть

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Предельная цена на нефть, масла и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, была установлена на уровне 60 долларов за баррель.

Также вступил в силу запрет на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и запрет на связанное с транспортировкой предоставление технической помощи, брокерских услуг, финансирования или финансовой помощи.

Вскоре стало известно о том, что Путину помогают обходить нефтяные санкции. В феврале 2023 года РФ отгрузила в направлении портов Саудовской Аравии не менее 190 000 тонн дизтоплива.

Также сообщалось о том, что Кремль использует Африку для обхода нефтяных санкций. Есть вероятность, что российские грузы смешиваются с другими нефтепродуктами и реэкспортируются.

Путин отчаянно пытается уменьшить эффект нефтяных санкций и уменьшить шок от снижения цены нефти.

Bloomberg писал о том, что Путин пытается обойти нефтяные санкции.

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