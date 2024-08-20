Речь идет об уголовном производстве по факту нанесения государству ущерба на 716 млн грн в первые месяцы войны.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) открыть уголовное дело в отношении председателя правления НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого из-за нанесения государству убытков 716 млн грн. Об этом говорится в решении ВАКС от 24 июля, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Речь идет об уголовном производстве №52022000000000091 по факту нанесения государству ущерба на 716 млн грн в первые месяцы войны.

В рамках этого производства НАБУ еще 11 апреля 2024 года объявило о подозрении одному из подчиненных Кудрицкого - начальнику департамента администратора расчетов Дирекции рыночных операций "Укрэнерго". Однако самому руководителю госкомпании обвинения выдвинуты не были.

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Теперь ВАКС обязал НАБУ расследовать причастность Кудрицкого к этому делу.

Ранее ВАКС обязал НАБУ открыть дело в отношении Кудрицкого по факту кражи 10 млн грн при закупке бронежилетов в первые месяцы войны. По этому делу СБУ и НАБУ задержали одного из топ-менеджеров "Укрэнерго". По этому делу глава "Укрэнерго" также проходит в качестве свидетеля.