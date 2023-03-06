В ближайшую неделю не ожидается резкого роста потребления из-за погодных условий.

Дефицита генерации электроэнергии нет, потребление растет характерно началу рабочей недели.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram, что в ближайшую неделю не ожидается резкого роста потребления из-за погодных условий, которое могло бы повлиять на стабильность электроснабжения.

"По состоянию на 6 марта дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 23 день подряд и пока не прогнозируется. Потребление постепенно растет, что характерно для начала рабочей недели", - говорится в сообщении.

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В "Укрэнерго" подчеркивают, что работают все виды электростанций в энергосистеме. Генерации электроэнергии в энергосистеме страны достаточно для покрытия потребления. Продолжается незначительный импорт электроэнергии. Объем имеющихся доступных мощностей генерации способствует повышению операционной безопасности энергосистемы.

"Ограничений в сетях "Укрэнерго", вызывающих необходимость ограничения потребителей, пока нет. Но при условии изменения ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", - добавили в энергокомпании.

Война и энергосистема Украины

С начала полномасштабного вторжения в результате ракетных и дроновых атак Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

Российские оккупанты с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты критической инфраструктуры Украины. 255 вражеских ракет и дронов попали в объекты энергетической инфраструктуры. Из них 214 - в объекты высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго".

27 февраля 2022 года министр энергетики США Дженнифер Гренголм заявила о том, что США поражены скоростью, с которой украинцы ремонтируют поврежденные энергосети.

Не смотря на все усилия агрессора, уже 1 марта 2023 года Украина заявила о том, что готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу.

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