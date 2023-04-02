Как отметили в "Укрэнерго" последствия ударов по объектам энергоинфраструктуры уже устранены.

НЭК "Укрэнерго" сняло ограничения, которые вводились из-за повреждения оборудования во время ракетной атаки россиян 9 марта.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". "Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" завершили аварийно-восстановительные работы на энергообъектах центрального региона. Благодарим наших литовских коллег за оказанную помощь", – говорится в сообщении.

Соответственно ограничения потребления, которые были введены в Киевской, Житомирской, Харьковской областях, из-за повреждения оборудования во время масштабной ракетной атаки, сняты.

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В "Укрэнерго", добавили, что в других регионах ограничений, которые бы приводили к необходимости ограничения потребления, нет.

Ракетная атака 9 марта

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российские войска в ночь на 9 марта выпустили 81 ракету различного базирования: Х-101 / Х-555, "Калибр", X-22, "Кинжал", Х-31П, X-59, С-300, а также БПЛА Shahed-136/131.

В результате российского удара по украинской энергетической инфраструктуре тогда пострадали три теплоэлектростанции.

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