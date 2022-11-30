В то же время отмечается, что у Украины есть свои резервы, многое оборудование энергетики ремонтируют собственными силами.

Полностью восстановить энергосистему Украины в течение зимы будет невозможно.

Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

"Оборудование, которое находится на складах у наших европейских партнеров, уже едет в Украину, его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно. Украинская энергосистема находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, в Европе нет такого количества оборудования, которое требует Украина, для его изготовления необходимо не менее шести месяцев", - подчеркнул он.

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Но у Украины есть свои резервы, многое оборудование энергетики ремонтируют собственными силами. На сегодняшний день более 75% потребностей потребления электроэнергии в стране покрываются, только 25% потребителей не имеет электроэнергии, сказал Герус.

Российская атака на энергосистему Украины

23 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Ударам подверглись жилые дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

Многие регионы остались без электро-, водо-, теплоснабжения и связи. Наихудшая ситуация сложилась в Киеве и Одесской области.

За повреждения энергетических объектов возник дефицит электроэнергии, в связи с этим в регионах введены аварийные отключения электроэнергии.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сейчас перед НЭК "Укрэнерго" стоит задача минимизировать неравномерное отключение потребителей от электроэнергии.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, ситуация в энергосистеме улучшается с каждым днем. Сейчас специалисты занимаются увеличением объема генерации.

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