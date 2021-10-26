Включать отопление в столице начали 23 октября.

Отопительный сезон в Киеве начался с 23 октября, однако из-за разветвленной сети в городе подключить тепло везде сразу невозможно, на это требуется определенное время.

Об этом заявил начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин в эфире "Громадського радио".

"Отопление будет подключаться в течение семи дней плавно и постепенно, чтобы избежать внештатных ситуаций", – говорит Пелипишин.

Он также объяснил, что это связано с технологической схемой работы тепловых сетей и гидравлическим режимом. Поэтому в первую очередь тепло подают в дома более низкой этажности для обеспечения там циркуляции, впоследствии доходит очередь до многоэтажек.

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"Также на очередность подключения влияет то, к какому тепловому источнику подключены дома. Дома подключаются по всем районам постепенно - это технологическая процедура, чтобы плавно включить город Киев и избежать неурядиц", - добавил представитель "Киевтеплоэнерго".

По его словам, значительная часть тепловых сетей находятся в плохом состоянии - они отработали срок эксплуатации, поэтому вероятны повреждения, которые тепловики будут оперативно устранять.

Тарифы на тепло в Киеве

Ранее коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сообщило, что тарифы на тепло для населения столицы в отопительном сезоне 2021-2022 годов останутся неизменными. Как известно, тема тарифов беспокоит жителей Киева из-за роста стоимости газа.

До этого тарифы все же подняли для ряда категорий потребителей, однако населения повышения на этот раз не коснулось.

Автор: Юрий Годован