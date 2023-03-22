В Житомирской и Киевской областях возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

В Житомирской и Киевской областях возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

"В Житомирской и Киевской областях возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры", - сказал министр.

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Война и ситуация с энергосистемой Украины

С октября 2022 года оккупанты совершили 15 массированных ракетных и 18 атак БПЛА на энергообъекты. Подстанции магистральных сетей были атакованы по 3-4 раза.

По состоянию на 10 февраля 2023 года страна потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей теплоэлектростанций.

Несмотря на все попытки России оставить Украину без электричества и связи, уже 1 марта 2023 года Украина заявила о том, что готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу.

9 марта оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.

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