В отдельных районах Киевщины и Житомирщины сегодня возможны отключения электроэнергии из-за последствий массированных ударов россиян.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.
"В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в отдельных районах Житомирщины и Киевщины", - сказал министр.
Попытка агрессора уничтожить энергосистему Украины
С 10 октября 2022 года оккупанты совершили 15 массированных ракетных и 18 атак БПЛА на энергообъекты. Все ключевые подстанции магистральных сетей были атакованы по меньшей мере по 3-4 раза.
По состоянию на 10 февраля 2023 года в результате российских ракетных атак страна потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей теплоэлектростанций.
1 марта 2023 года Украина заявила о том, что в течение недели готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу.
3 марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о том, что многие станции, которые генерируют электричество и тепло, уже имеют системы противоракетной защиты.
9 марта российские захватчики в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.
13 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что ситуацию с энергетикой на территории государства удалось нормализовать.