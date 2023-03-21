Продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры.

В отдельных районах Киевщины и Житомирщины сегодня возможны отключения электроэнергии из-за последствий массированных ударов россиян.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

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"В то же время продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших в результате последнего массированного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в отдельных районах Житомирщины и Киевщины", - сказал министр.

Попытка агрессора уничтожить энергосистему Украины

С 10 октября 2022 года оккупанты совершили 15 массированных ракетных и 18 атак БПЛА на энергообъекты. Все ключевые подстанции магистральных сетей были атакованы по меньшей мере по 3-4 раза.

По состоянию на 10 февраля 2023 года в результате российских ракетных атак страна потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей теплоэлектростанций.

1 марта 2023 года Украина заявила о том, что в течение недели готова возобновить экспорт электроэнергии в Европу.

3 марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о том, что многие станции, которые генерируют электричество и тепло, уже имеют системы противоракетной защиты.

9 марта российские захватчики в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.

13 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что ситуацию с энергетикой на территории государства удалось нормализовать.

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