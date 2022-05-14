Министр заявил, что проблема дефицита горючего будет решена в ближайшее время.

В условиях нынешней ситуации с горючим в Украине, есть случаи, когда некоторые пытаются максимально заработать на людях в условиях войны.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Forbes.

"Мы не можем исключать недобросовестных действий игроков рынка. Очевидно, есть случаи, когда некоторые пытаются максимально заработать на людях в условиях войны. Это даже не недобросовестная конкуренция, за такое надо расстреливать. Не могу сейчас сказать, кто именно это делает и в каких объемах. Должны быть соответствующие действия силовых структур, Антимонопольного комитета. Они разберутся", - заявил министр.

По его словам, с начала войны потребление нефтепродуктов существенно упало – на 72%. Потребности на май составляют примерно 100 000 т бензина и 250 000 т дизеля.

"Россияне разрушили наши нефтебазы, Кременчугский НПЗ. Безусловно, это повлияло на рынок. Мы были вынуждены полностью перестраивать логистику. Мы работаем над увеличением импорта топлива. В мае он вырос автомобильным транспортом в 15 раз по сравнению с мартом, речным транспортом и железной дорогой – в 5 раз", - добавил Галущенко.

Он отметил, что объемы импорта растут каждый день. "Таких объемов топлива этими направлениями мы никогда раньше не завозили. Проблема дефицита горючего будет решена в ближайшее время. Не могу называть конкретные сроки учитывая безопасную ситуацию", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По мнению экспертов, дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

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