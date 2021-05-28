В Минэкономразвития призвали не поддаваться панике.

По оперативной информации, остановка поставок в Украину бензина из Беларуси вызвана технологическими процессами и не будет иметь долгосрочных последствий.

Об этом сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБеларусь приостановила поставки бензина А-95 в Украину

«Новости по бензину, по оперативной информации, связаны с технологическим процессами на производстве белорусского производителя и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси», - написал Качка.

При этом он подчеркнул, что политика государства по диверсификации поставок будет усилена.

«Политика по диверсификации поставок будет усилена. Но пока не поддавайтесь панике. Конечно, появление таких новостей в один день питает конспирологические теории, но на этот раз стоит держаться рационального понимания ситуации», - отметил он.

Санкции против Беларуси после скандала с самолетом Ryanair

После принудительной посадки самолета и задержания в аэропорту Минска журналиста Романа Протасевича Украина 26 мая закрыла авиасообщение с Беларусью.

Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе.

Позже до октября 2021 года Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Белорусская нефтяная компания (БНК) не подтвердила номинации на поставки в Украину бензина А-95 на июнь. При этом бензин марки А-92 будет поставлен в полном объеме. Причины такого решения белорусской стороны пока неизвестны.

Эксперты заявили, что прекращение поставок бензина из Беларуси в ответ на украинские санкции приведет к дефициту и росту цен.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел