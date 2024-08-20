В мобильном приложении YASNO Mobile киевляне могут подключить оповещения о стабилизационных отключениях электроэнергии и они смогут первыми узнавать, когда по графику не будет света по конкретному адресу.

Об этом сообщают в YASNO.

Приложение будет оповещать об отключении и перед тем, как поставки электроэнергии будут восстановлены.

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Если у вас есть приложение, зарегистрировались и добавили адрес в график отключений, то такие оповещения будете получать автоматически. Они будут поступать в виде пуш-уведомлений. Нажав на пуш, вы можете перейти непосредственно к самому сообщению в приложении. Все пуш-уведомления будут собираться в центре уведомлений.

Указать, хотите ли вы получать уведомления об отключении, можно в настройках приложения.

"Нам важно, чтобы клиенты имели возможность планировать свою жизнь даже если действуют отключения. Поэтому добавили уведомления о фактическом обесточивании в мобильное приложение YASNO Mobile. Пока сервис доступен только для киевлян, но впоследствии от будет работать также и для клиентов в Днепропетровской области", - говорит СЕО YASNO Сергей Коваленко.

Напомним, по информации "Укрэнерго", 20 августа графики отключений света будут действовать с 16:00 до 24:00 во всех регионах.