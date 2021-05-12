Предлагается установить уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает на период действия карантина установить предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива на период карантина.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте министерства.

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Согласно документу, предлагается установить уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты предлагается обязать «Нафтогаз Украины», который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца. Опубликованы средние цены бензина и дизельного топлива будут до 5 числа каждого месяца.

Что предшествовало

Кабинет министров внес бензины марок А-92 и А-95, а также дизтопливо в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, и обязал сети АЗС предупреждать о повышении цен на бензин и дизтопливо на 1% и выше за 20 дней.

Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизельного топлива от необоснованного повышения цен, учитывая нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ.

Основная причина роста цен на АЗС - увеличение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долл./барр. до 69 долл./барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%.

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Автор: Игорь Орел