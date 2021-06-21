Местных жителей предупреждают о возможном отключении электроэнергии.

Единственная атомная электростанция Ирана остановила работу.

Об этом сообщило государственное телевидение, пишет Arab News.

Электростанция находится вблизи города Бушер. Представитель государственной электроэнергетической компании Голамали Рахшанимер заявил, что остановка затянется на три-четыре дня.

Как пишет Reuters, на станции несколько дней идет капитальный ремонт.

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Она находится под контролем Международного агентства по атомной энергии ООН.

Станция работает на уране, добываемом в России.

В марте официальный представитель атомной отрасли Махмуд Джафари заявил, что завод может прекратить работу, поскольку Иран не может закупить для него запчасти и оборудование из России из-за санкций, введенных США в 2018 году.

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Автор: Людмила Жерновская