По словам гендиректора ГТС, "Газпром" рапортует об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом.

Российский "Газпром"на самом деле не бронировал дополнительных мощностей для транзита газа через Украину, а просто вернулся к контрактным объемам перекачки.

Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Газпром" рапортует об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 млн куб. м после снижения до почти 57 млн куб. м в первые дни ноября", - сообщил он.

По словам Макогона, никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, "Газпром" не забронировал.

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"Поэтому об увеличении поставок в ЕС через Украину говорить не стоит", - пояснил глава компании.

Глава компании напомнил, что транзит газа в этот же день в 2020 году был 178,4 млн куб. м, а в 2019 году - 277,3 млн куб. м в сутки.

"Украина готова поставлять до 250 млн куб. м. в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит", - добавил Макогон.

Как сообщал УНИАН, с 8 ноября Российская Федерация увеличила транзит газа в Европу.

Газовый кризис

Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что в Европе газовый кризис возник из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

1 ноября 2021 года генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил о том, что суточный транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу уменьшился на 34% по сравнению с 1 октября, и уже скоро может дойти до нуля.

Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

Автор: Анна Бредихина