Газовые хранилища в Европе почти заполнены, что должно служить буфером в течение зимы.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в ЕС наблюдается снижение цены на газ.

Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что в странах Европейского Союза комфортная температура воздуха откладывает начало отопительного сезона и положительно влияет на стоимость газа.

Базовые фьючерсы упали на 1,2% после падения на 10,2% ранее в четверг, 17 ноября.

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Как говорится в материале, газовые хранилища в Европе почти заполнены, что должно служить буфером в течение зимы. "Умеренная температура и мощные потоки сжиженного природного газа уменьшили беспокойство относительно поставок в последние недели, но запасы могут быстро иссякнуть, если внезапное похолодание повысит спрос", – пишет издание.

Некоторые аналитики предсказывают, что Европа сможет пережить свою первую зиму с ограниченными российскими поставками, если погода останется мягкой. Но волатильность сохраняется, и цены на газ по-прежнему в более чем втрое превышают средние показатели за последние пять лет. Эксперты и власти продолжают призывать население экономить энергию.

В то же время ЕС продолжает переговоры о том, как ограничить скачки цен на газ перед встречей министров энергетики на следующей неделе.

Война в Украине и ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по"Северному потоку-1".

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полную остановку прокачка газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

На фоне остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северный поток". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября стало известно о том, что "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

1 октября 2022 года"Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

4 октября 2022 года Турция решила сделать "Газпрому" серьезное газовое предложение.

8 ноября 2022 года Турция начала платить за российский газ в рублях.

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