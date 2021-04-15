Россия рассчитывает, что первый газ по "Северному потоку-2" будет пущен уже этим летом.

Россия этим летом может достроить газопровод "Северный поток-2" и пустить первые объемы газа в сторону Германии.

Об этом сказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ, сообщает ТАСС.

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"Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены, и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", - сказал он.

Завальный также сказал, что Россия расценивает концентрацию военных кораблей и самолетов вокруг судна "Фортуна" как провокацию. "Мы далеки от мысли, что последуют реальные действия. Просто была попытка задержать строительство", - сказал он.

Экологи и "Северный поток-2"

В январе 2021 года немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2".

В связи с этим действие разрешения на ведение работ в немецких территориальных водах временно было приостановлено.

1 апреля 2021 года немецкий регулятор отклонил жалобу экологов по поводу "Северного потока-2".

13 апреля 2021 года немецкие экологи подали очередной иск против "Северного потока-2".

Газопровод "Северный поток-2": что известно

Учредителем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французский Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%.

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании остановить работы по строительству газопровода.

7 января в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте либо планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркнул, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" противоречит энергетической безопасности Европы и имеет потенциал подорвать интересы Украины, Польши и других стран.

1 апреля 2021 года в правительстве Германии призвали ввести мораторий на достройку российского газопровода "Северный поток-2".

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Автор: Елена Коваленко