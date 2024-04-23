ДТЭК ищет в Европе оборудование на замену разрушенного и рассматривает различные способы привлечения средств.

Об этом на форуме Экономической правды "Восстановление Украины. Почему не следует откладывать до победы" заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с правительствами Германии, Румынии, Болгарии, Греции и Литвы. Речь идет о получении деталей и составляющих из европейских энергетических объектов.

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"Такой способ - самое быстрое решение для Украины, однако он не покроет всех потребностей", - приводит издание слова Сахарука.

Нанесенный ущерб после последних массированных атак примерно оценивается в $250 млн. Дополнительно $100 млн необходимы на проведение работ, рассказал исполнительный директор ДТЭК. Для сравнения, в прошлом году компания также подверглась масштабным разрушениям, и потратила $110 млн на восстановление после зимних обстрелов 2022 года.

Сахарук добавил, что сейчас ситуация в энергосистеме продолжает оставаться сложной, и сейчас ожидается дефицит электроэнергии в пиковые периоды летом и зимой, ведь Украина потеряла в результате последних атак 8 ГВт генерационных мощностей.

Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявлял, что из-за масштаба разрушений сейчас в энергетике самая сложная ситуация с начала войны.