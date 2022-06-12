В Черткове после обстрелов российскими ракетами восстановлено газо- и водоснабжение.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.
"Газо- и водоснабжение в Чорткове восстановлено. Работы по ликвидации последствий ракетных ударов продолжаются", - отметил он.
Труш добавил, что работает комиссия по оценке стоимости ущерба имущества гражданских лиц.
Как сообщал УНИАН, 11 июня в 21.46 Россия осуществила ракетную атаку по Чортковском районе Тернопольской области. Предварительно, все ракеты вылетели из акватории Черного моря.
Разрушена часть военного объекта, а также четыре пятиэтажных дома, где находились гражданские жители. Ранены 22 человека, которых госпитализировали, среди них - 12-летний ребенок.