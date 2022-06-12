Продолжается ликвидация последствий ракетных ударов.

В Черткове после обстрелов российскими ракетами восстановлено газо- и водоснабжение.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

"Газо- и водоснабжение в Чорткове восстановлено. Работы по ликвидации последствий ракетных ударов продолжаются", - отметил он.

Труш добавил, что работает комиссия по оценке стоимости ущерба имущества гражданских лиц.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в 21.46 Россия осуществила ракетную атаку по Чортковском районе Тернопольской области. Предварительно, все ракеты вылетели из акватории Черного моря.

Разрушена часть военного объекта, а также четыре пятиэтажных дома, где находились гражданские жители. Ранены 22 человека, которых госпитализировали, среди них - 12-летний ребенок.

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