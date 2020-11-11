Законопроект № 4098 направлен на спасение отрасли и сохранение десятков тысяч рабочих мест, отмечают в Украинской энергетической ассоциации.

Украинская энергетическая ассоциация (УЭА) призвала комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики немедленно рассмотреть законопроект № 4098, который призван сбалансировать акцизный налог на горючее и поддержать отечественную нефтепереработку.

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Как говорится в заявлении Ассоциации установление баланса акцизов приведет к сбалансированию цен на рынке и конкурентоспособности отечественного производства топлива. Решение этой проблемы больше нельзя откладывать.

"Уже сейчас мы имеем четкие и аргументированные предложения, как найти компромисс. Впервые за шесть лет власти показывают, что могут установить на рынке нефтепродуктов рыночные и прозрачные правила. Это шаг навстречу справедливому и конкурентному рынку. Нам всем надо помнить, что разрушить отрасль - это легко, а восстановить ее – это долгий, а иногда и невозможный путь. Поэтому у нас нет времени откладывать вопрос, что приведет к справедливому удешевлению бензина и сохранению отечественной отрасли нефтепереработки», - отметила президент УЭА, экс-замминистра энергетики Юлия Пидкоморная.

Отмечается, что законопроект № 4098 направлен на спасение отрасли и сохранение десятков тысяч рабочих мест. Анализ рынка проведенный экспертами Ассоциации, свидетельствует, что при сложившейся ситуации и бездействии власти, украинские нефтеперерабатывающие заводы скоро начнут закрываться.

"Уже в течение года есть риск остановки одного из двух работающих отечественных заводов. Это будет негативная цепная реакция для смежных отраслей, таких как добыча и транспортировка нефти и газа. Ситуация на рынке почти достигла точки невозврата и у нас нет времени для каких-либо дополнительных согласований и лишних разговоров. Украина уже потеряла шесть нефтеперерабатывающих заводов за последнее десятилетие и именно сейчас пришло время установить равные правила на рынке и справедливые акцизы», - отметила в связи с этим президент Ассоциации.

"Мы как и Европа переходим на электромобили, но наша экономика еще не менее десяти лет будет потреблять углеводородное топливо. Стратегические отрасли экономики и социальная сфера ориентированы на традиционные виды топлива и должны быть полностью обеспечены качественным и дешевым энергоносителем. Поэтому отечественные заводы надо спасать для поддержки нашей украинской экономики", - продолжила она.

По словам Пидкоморной, обязательства Украины перед ЕС надо соотносить с реальными возможностями страны. Дискуссии о проблеме продолжаются уже 6 лет, но ничего не сделано.

«Наш рынок нефтепродуктов является премиальным для внешних поставщиков и поэтому они за него будут бороться. У нас есть большой шанс создать равные правила игры на рынке для внутренних и внешних производителей топлива путем сбалансирования акцизов и снижения цены на бензин. Законопроект № 4098 необходимо принимать уже сейчас – это последний шанс для Украины», - подытожила она.

В то же время эксперты Ассоциации отмечают, что законопроект № 4098 будет способствовать снижению цен на топливо, в частности на бензин примерно на 3-4 гривны за литр.

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Автор: УНИАН