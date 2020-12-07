За 10 месяцев 2020 года граждане оплатили коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии 28,6 млрд грн, что составляет 101,6%.

В январе-октябре текущего года украинцы погасили 3 млрд грн долгов за отопление.

Об этом сообщила заместитель министра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская, сообщает пресс-служба Минрегиона.

Отмечается, что за 10 месяцев 2020 года граждане оплатили коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии 28,6 млрд грн, что составляет 101,6%.

При этом за аналогичный период прошлого года граждане уплатили 100,2% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг.

"Конечно, это не значит, что все украинцы исправно платят за потребленные услуги. Но это свидетельствует о том, что часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды. К примеру, за отопление за этот период было начислено 24 млрд грн, а выплачено 27 млрд, что на уровне 112,2%. То есть за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд грн, что является весьма неплохим показателем", - пояснила Хоцяновская.

В сумму 28,6 млрд грн входят уплаченные средства за теплоснабжение, холодную и горячую воду и водоотвод, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий.

Заместитель министра отметила, что на начало января 2020 года задолженность населения за эти услуги составила почти 30,5 млрд грн.

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Кроме того, заместитель министра опровергла информацию о подорожании коммунальных услуг в этом году на 57%.

"Утверждения, что "коммуналка" подорожала на 57% несправедливы. Такой анализ данных Госкомстата по начисленным суммам за жилищно-коммунальные услуги является некорректным, поскольку Госстат только с января этого года ввел в свои исследования расчеты за электроэнергию. Напротив, такой показатель не учитывался в данных за 2019 год. Соответственно, базы для сравнения являются разными, поэтому можно увидеть такую ​​разницу в данных", - отметила Хоцяновская.

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Автор: Виктория Токарева