Причина абсолютной поддержки украинцами достройки дополнительных блоков Хмельницкой АЭС в том, что атомная энергия имеет самую низкую себестоимость.

Об этом заявил военный, политолог Кирилл Сазонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Нам нужна дешевая электроэнергия на перспективу. Это наше конкурентное преимущество. Атомная энергетика - самая дешевая. Без вопросов. Сейчас себестоимость 1,70 грн за кВт. Как больше будет у нас атомной генерации - ниже будут цены. Это просто и логично. Люди это понимают", - прокомментировал эксперт данные социологического опроса группы "Рейтинг".

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Соцопрос показал, что почти 80% респондентов за скорейшую достройку двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

"То есть - надо достраивать то, что есть и планировать новые", - подчеркнул Сазонов.

Напомним, достройка третьего энергоблока Хмельницкой АЭС планируется в течение трех лет, а четвертого - через год-полтора после завершения третьего. Ожидается, что оба блока добавят в энергосистему дополнительно 2,2 ГВт мощности.

Ранее специальный представитель США Пенни Прицкер во время визита в Киев отметила, что достройка энергоблоков ХАЭС является оптимальным решением для решения проблемы дефицита мощности в Украине.

Проект поддержал также ЕС и МАГАТЭ. В июле комитет Верховной Рады по вопросам энергетики одобрил проект закона о достройке блоков.