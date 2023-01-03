Были обнулены квоты на экспорт антрацита, каменного угля и полученных из него брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, а также отходов и лома драгоценных металлов.

Правительство Украины сохранило на 2023 год нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения и запретило экспортировать из Украины ряд товаров.

Соответствующее постановление №1466 о перечне товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, обнародовано на сайте Кабинет министров.

Согласно постановлению были обнулены квоты на экспорт антрацита, каменного угля и полученных из него брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, а также отходов и лома драгоценных металлов.

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Сохранены нулевые квоты на экспорт жидкого топлива (мазута), пищевой соли, золота и серебра в необработанном или полуобработанном виде, а также в виде порошка.

Кроме того, Украина продлила на январь-февраль 2023 года запрет на экспорт топливной древесины, древесной щепы или стружки, после чего экспорт этих товаров выводится из списка лицензируемых.

В то же время размер квоты на экспорт коксующегося угля (только марки "К") увеличен до 600 тыс. тонн с 200 тыс. тонн в аналогичном постановлении 2022 года.

Помимо того экспорт гречки будет подлежать лицензированию.

Война и экспорт из Украины:

27 апреля 2022 года Европейская комиссия предложила приостановить на год действие всех импортных пошлин на весь украинский экспорт в Европейский Союз.

24 мая 2022 года Евросоюз на год отменил ввозную пошлину на весь украинский экспорт

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