Также временно обесточены ЛЭП в Винницкой области.

Из-за аварии Украина временно отсоединилась от межгосударственной линии электропередачи с Молдовой, сообщает Министерство энергетики.

"Из-за аварийной ситуации в сетях на территории Украины произошло разъединение межгосударственной линии электропередачи с Молдовой", - говорится в сообщении.

Кроме того, временно обесточивались линии оператора системы передачи электроэнергии в Винницкой области, в результате чего были применены ограничения для ВИЭ в западных областях.

Также из-за технологических нарушений обесточивались высоковольтные линии электропередачи в Киевской, Харьковской и Донецкой областях.

Ситуация с элктроэнергией в Украине-последние данные

Как сообщал УНИАН, Украина с момента подрыва Каховской дамбы минимизировала экспорт электроэнергии даже в дневные часы, в то же время увеличила закупки энергоресурса из Европы из-за возможного дефицита.

В середине июня Украина трижды приглашала аварийную помощь из-за возможного дефицита электроэнергии.

Между тем в Минэнерго заявляют, что подрыв Каховской ГЭС скажется и на других ГЭС Украины. В связи с этим ведомство рассчитывает на увеличение пропускных возможностей.

Вас также могут заинтересовать новости: