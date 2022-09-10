Также Кабмин работает над началом новой программы с МВФ.

Украина просит США выделить 1,5 млрд долл. на закупку газа. Об этом стало известно по итогам разговора премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с министром финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

Как сообщает пресс-служба правительства, стороны обсудили вопросы энергетической безопасности и прохождения отопительного сезона.

В частности, содействие американских партнеров в закупке газа. В этом контексте ведутся переговоры о выделении транша в сумме 1,5 млрд долл. от Эксимбанка США на закупку газа.

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"Украина благодарна за активную роль США по усилению санкционного давления на Россию и дальнейшее сокращение торгово-экономического сотрудничества со страной-агрессором. Прежде всего речь об импорте энергоносителей. Убежден, что необходимо ввести блокирующие санкции против Центробанка РФ и всех российских государственных компаний, а также ввести запрет на экспорт сырья из РФ", — цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

Глава украинского правительства поблагодарил США за мощную финансовую поддержку, что уже получила Украина, и выразил благодарность администрации президента Джозефа Байдена за направление в Конгресс запрос на выделение дополнительных 11,7 млрд долларов в этом году.

"Украина сохранила устойчивость финансовой системы во время войны. Уже много лет наше государство — надежный партнер МВФ. Сейчас правительство работает над началом новой программы с Фондом. Рассчитываем на поддержку партнеров в этом направлении", — отметил Шмигаль.

Также украинский премьер рассказал о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса и о плане восстановления Украины.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало сентября Украина накопила более 13 млрд кубометров газа. К середине октября в газохранилища должно быть закачано еще 1,5 млрд. Учитывая существенное падение потребления газа из-за войны, такого количества Украине должно хватить для прохождения умеренной зимы, без долгих морозных дней.

Однако, согласно решению правительства, для успешного прохождения отопительного сезона "Нафтогаз Украины" должен увеличить этот объем до 19 млрд кубометров.

Сейчас цена на газ в Европе достигает рекордно высоких отметок – от 2,3 до 3 тысяч долл. за тысячу кубометров.