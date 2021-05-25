Это лишило Европу возможности в июне дополнительно закачать в свои хранилища 2 млрд куб. м газа.

Российский "Газпром" снова отказался воспользоваться дополнительными мощностями по прокачке газа через Украину на июнь в объеме 63,7 млн кубометров в сутки.

Об этом сообщил глава украинской госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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"Несмотря на высокие цены на газ в ЕС, "Газпром" не принял участия в сегодняшнем аукционе на мощности по транзиту газа в объеме 63,7 млн куб. м в сутки на июнь. Это бы позволило дополнительно поставить в Европу 2 млрд куб. м в июне, что ускорило бы пополнение газа в европейских ПХГ (подземных хранилищах газа - УНИАН)", - написал он.

Макогон считает, что политика "Газпрома" по искусственному ограничению поставок в Европу требует внимания антимонопольного ведомства Европейского Союза.

"Украина была и остается надежным транзитным партнером Европейского Союза", - подчеркнул он.

Транзит газа в Европу

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что российский "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

В 2020 году транзит газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 38%.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-апреле 2021 года сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,1 млрд кубометров.

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Автор: Анна Бредихина