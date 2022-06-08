Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что поедет на Запорожскую АЭС по тому же соглашению, которое Украина заключила с ядерным наблюдателем.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Украина обратилась к Международному агентству по атомной энергии и генеральному секретарю ООН с просьбой "освободить" Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом Гросси рассказал в интервью CNN. Гросси заявил, что поедет на Запорожскую АЭС по тому же соглашению, которое Украина заключила с ядерным наблюдателем.

Глава МАГАТЭ заявил, что правительство Украины фактически предложило ему и генеральному секретарю ООН приложить усилия для освобождения атомной электростанции.

"Правительство Украины попросило нас приехать для выполнения обязательства. Эти инспекции в Украине должны проводить МАГАТЭ. Это не вопрос желания или желания, это обязанность", — заявил Гросси.

Он добавил, что инспекции не проводились "долго" и "там много ядерного материала, который необходимо проверить". В то же время Гросси не считает, что это узаконит контроль России над АЭС.

"Это абсолютно неправильно. Когда я туда поеду, я поеду туда по тому же соглашению, которое Украина заключила с МАГАТЭ, а не с Российской Федерацией", — отметил Гросси.

Ранее в "Энергоатоме" заявили, что не приглашали главу МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и отметили, что такой визит возможен только после деоккупации станции.

По данным украинской разведки, на захваченной русским войсками Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции, там практически отсутствуют запчасти и расходные материалы.

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