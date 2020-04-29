Украина и Венгрия готовятся к виртуальному реверсу газа

Такое объединение является одним из требований, предусмотренных сетевым кодексом ЕС.

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Венгрии (FGSZ) создали на границе единую виртуальную точку соединения "Берег".

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Об этом сообщила пресс-служба "Оператора ГТС".

"В результате интенсивных трехмесячных переговоров и после приведения в соответствие нормативных требований, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заключили новое соглашение о взаимодействии. Оно предполагает объединение двух существующих точек межгосударственного соединения - "Берегово DN1400" и "Берегдароц DN800" - в единую виртуальную точку соединения двух систем "Берег", которая вступает в силу с 1 мая 2020 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такое объединение является одним из требований, предусмотренных сетевым кодексом ЕС по распределению мощностей. Для Украины и Венгрии оно стало возможным лишь в 2020 году, поскольку 1 января 2020 года единые бизнес-правила начали применяться в обеих точках межгосударственного соединения - "Берегово" и "Берегдароц".

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года "Оператор ГТС Украины" и венгерский оператор FGSZ договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц.