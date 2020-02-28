Украина и Словакия с 1 марта запускают виртуальный реверс газа

Ранее виртуальный реверс был невозможен из-за действия старого транзитного контракта с «Газпромом».

Украина и Словакия с 1 марта 2020 года запускают виртуальный реверс газа, который ранее был невозможен из-за действия старого транзитного контракта с «Газпромом».

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор госкомпании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«С 1 марта начнет работать виртуальный реверс газа на границе Украина-Словакия. К этому событию мы шли почти 5 лет», - написал Макогон.

Он отметил, что из-за позиции «Газпрома», который пытался ограничить возможности Украины по импорту газа из ЕС, в 2014 году наша страна не могла с помощью виртуального реверса импортировать газ в Украину.

По его словам, Украине пришлось построить новый физический интерконнектор - трубопровод Вояны-Ужгород, чтобы начать поставки газа из Словакии, что позволило устоять и не попасть в полную зависимость от «Газпрома».

«Нам нужно было подписать прямое соглашение с оператором ГТС Словакии и добиться реализации этой возможности в данном договоре. Были внесены необходимые изменения и в украинское законодательство. Благодарим НКРЭКУ за поддержку! Были внесены изменения и в таможенный кодекс. Но самое главное - мы смогли убрать «Газпром» с наших ГИС (газоизмерительная станция - УНИАН) на западных границах, и сейчас мы полностью контролируем наши взаимоотношения с европейскими операторами ГТС», - написал он.

При этом, он отметил, что пока словацкий оператор предлагает только мощность 10 млн кубометров в день, но компания работает над тем, чтобы мощность была увеличена до полного объема транзита в Словакию из Украины.

Также он отметил, что скоро заработает виртуальный реверс и с Венгрией. По его словам, виртуальный реверс значительно расширяет возможности по импорту газа в Украину из ЕС, что в разы усиливает нашу энергетическую безопасность.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2020 года «Оператор ГТС Украины» начал виртуальный реверс газа с Польшей.

Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,4%, или на 3,65 млрд куб. м, до 14,25 млрд куб. м.

Было импортировано 9,15 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 1,4 млрд куб. м и 3,67 млрд куб. м соответственно.