Шмыгаль поручил главам ОГА, министерствам, Фонду госимущества и "Нафтогазу Украины" оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.

По состоянию на 18 сентября Украина готова к осенне-зимнему отопительному сезону на 90%, а запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ стабильно высокие.

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Как сообщает пресс-служба правительства, об этом премьер-министру Денису Шмыгалю доложили на заседании Антикризисного энергетического штаба, в рамках которого обсуждались вопросы готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону.

"Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня мы видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр поручил председателям ОГА, Министерству развития громад и территорий, Министерству энергетики, Фонду государственного имущества и НАК "Нафтогаз Украины" оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.

По итогам заседания Шмыгаль также поручил руководителям областных госадминистраций еженедельно проводить совещания по подготовке к отопительному сезону и докладывать об их результатах Министерству энергетики.

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Автор: УНИАН