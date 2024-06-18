Виктория Гриб заявляет, что 3-й энергоблок Хмельницкой атомной электростанции можно построить за три года.

Блок №3 Хмельницкой атомной электростанции готов на 80%. В условиях тотального дефицита электроэнергии Украина не может себе позволить не воспользоваться этой возможностью и не достроить энергоблок. Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам энергетики Виктория Гриб, комментируя законопроект "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции" №11146, передает РБК-Украина.

"3-й энергоблок уже будет готов через 3 года. Потому что на сегодня уже на 80% этот проект готов. И не воспользоваться этой возможностью, мне кажется, на сегодня Украина не может себе позволить. Потому что нам необходимы дополнительные гигаватты", - отметила народный депутат.

По ее словам, по проекту уже сделано очень много, есть все расчеты и планы, работают квалифицированные кадры с Запорожской АЭС. "Мы можем привлечь 1,1 гигаватт (от достройки энергоблока) за 3 года, нам нужно просто воспользоваться этой возможностью хотя бы для того, что мы имеем сегодня эти профессиональные кадры".

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Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании 17 июня одобрил правительственный проект закона о завершении строительства энергоблоков № 3 и № 4 на Хмельницкой атомной электростанции.

После этого решения проект закона № 11146 поступит на рассмотрение в сессионный зал. Принятие законопроекта позволит Украине начать работы по достройке энергоблоков, увеличить мощность атомной генерации на 2200 МВт и соответственно производство дешевого вида электроэнергии.

Глава Минэнерго добавил, что с момента принятия Парламентом соответствующего законопроекта и подписания Президентом энергоблок № 3 может быть подключен к электросети за 2,5-3 года, ведь его степень готовности составляет до 80%. По энергоблоку № 4, по предварительным планам, он может быть достроен и подключен к электросети за 4 года. Строительные работы на достройке обоих реакторов будут выполняться параллельно.

Как сообщалось, решение о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС совместно с западными партнерами ранее поддержал Кабинет министров Украины. Этот проект соответствует утвержденной Украиной Энергетической стратегии, а также позиции СНБОУ и президента Украины.