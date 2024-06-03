Это самая большая гидроэлектростанция страны.

Из-за российских атак Днепровская гидроэлектростанция получила очень серьезные повреждения, это препятствует ее нормальной работе.

Об этом рассказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире Общественного. Он отметил, что не может раскрыть детали технического состояния атакованных объектов энергетической инфраструктуры, однако все знают, что Россия не впервые атакует ДнепроГЭС.

"Станция находится в очень затруднительном положении с точки зрения технического состояния сооружений и оборудования. Враг постоянно атаковал ДнепроГЭС, даже в течение этого года. Это означает, что станция очень-очень сильно повреждена и есть серьезные препятствия для ее нормальной работы", - добавил Кудрицкий. Видео дня

Удары по ДнепроГЭС: последние новости

Напомним, что в марте российская армия выпустила по Днепровской гидроэлектростанции восемь ракет. Удары были нанесены по машинному залу и плотине, сообщалось о серьезных разрушениях.

1 июня оккупанты снова атаковали станцию. Вчера в Запорожской областной военной администрации сообщали, что сейчас она находится в критическом состоянии.

Еще до нового удара эксперты предупреждали, что на восстановление ДнепроГЭС могут уйти годы.

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