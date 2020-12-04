Соглашение было достигнуто после пяти дней сложных переговоров.

Участники сделки ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти начиная с января.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство отмечает, что после пяти дней сложных переговоров, выявивших новые разногласия между основными членами альянса, страны ОПЕК+ согласились немного смягчить ограничения — на 500 тысяч баррелей в сутки, начиная с января.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман признал, что соглашение было достигнуто с трудом.

«Это было очень мучительно, очень утомительно. Если необходимо работать с 23 странами, вам должна быть очень близка идея гибкости», — сказал он журналистам после встречи.

Агентство отмечает, что после раскола между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами картель не смог договориться об отсрочке запланированного на январь увеличения добычи на три месяца. Вместо этого министры решили увеличить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки и ежемесячно проводить встречи для принятия решения о последующих шагах.

Хронология событий

В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн б/c. На снижении тогда настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На ее стоимость также повлияла пандемия COVID-19.

В апреле страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти в мае и июне - на 9,7 млн б/c. Новая договоренность предполагает особые условия для Мексики.

6 июня 2020 года участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры договорились продлить крупнейший в свой истории договор по сокращению добычи нефти.

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Автор: УНИАН