С начала российского вторжения уничтожено 5 тыс. км газораспределительных сетей.

Убытки операторов газораспределительных сетей (ГРМ) из-за российской агрессии составляют 9,9 миллиардов гривень.

Об этом сообщили в "Региональной газовой компании", в которую входят 20 облгазов.

"За три месяца войны размер ущерба от повреждения критической инфраструктуры из-за действий российских захватчиков достиг 9,9 млрд грн. За это время было восстановлено газоснабжение для 390 тыс. украинских семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала российского вторжения уничтожено 5 тыс. км газораспределительных сетей, разбито 311 единиц высокотехнологичного современного автотранспорта и разрушено 6 тыс. кв. м зданий.

По словам операционного директора РГК Алексея Тютюнника, сейчас производственные мощности компании переориентировались на потребности восстановления газоснабжения в деоккупированных областях.

Из-за боевых действий было отключено и повреждено 1 074 газораспределительных и 2 739 шкафных газорегулирующих пунктов. Специалисты операторов ГРМ возобновили работу 390 газораспределительных и 929 шкафных пунктов. Быстрое восстановление газового оборудования происходит благодаря собственному производству RGC Production и сети логистических центров РГК, которые оперативно получают комплектующие от поставщиков из Европы.

"В течение мая-июня заводы в Виннице, Днепре и Львове отгрузят 217 единиц ШГРП, которые будут направлены в Киевскую, Черниговскую, Николаевскую, Харьковскую и другие области", - сообщили в компании.

Война и новые тарифы:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Кабмин зафиксировал цену на газ для населения и важных предприятий. Так, правительство рекомендовало местным властям не повышать коммунальные тарифы до конца войны.

24 мая 2022 года появилась информация о том, что пять теплоснабжающих предприятий получили от государственного газоснабжающего ГК "Нафтогаз Трейдинг" письма-требования об уплате штрафов за нарушение условий долгосрочных договоров поставки газа.

26 мая появилась информация о том, что "Нафтогаз" планирует поднять цену газа в 3 раза.

27 мая в "Нафтогазе" прокомментировали возможное повышение цен на отопление в три раза.

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