Страна-агрессор намерена сократить добычу нефти уже в начале 2023 года.

Россия может сократить добычу нефти на 500-700 тысяч баррелей в сутки в ответ на ограничение странами G7 цен на экспорт российской нефти.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, страна-агрессор намерена сократить добычу нефти уже в начале 2023 года, сообщает Bloomberg.

"Мы готовы частично сократить добычу в начале следующего года", - сказал Новак, добавив, что объемы равны примерно 5-6% от того, что выкачивает сейчас Россия.

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Как говорится в материале, сейчас есть первые признаки того, что установление верхнего предела цены на российскую нефть, которое призвано ограничить нефтяные доходы государства-агрессора, может препятствовать потокам. За первую полную неделю после того, как ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом ЕС на морской российский импорт и ограничениями на страхование, общие объемы отгрузок нефти из РФ упали на 54%.

Этот фактор несколько давит на цены на нефть. Так, нефть WTI с поставкой в феврале подорожала на 1,1%, до 78,31 долл за баррель на утро пятницы, а Brent подорожала на 0,8% - до 81,66 доллара за баррель.

Нефтяные санкции против РФ:

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

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