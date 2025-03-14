Переговоры между США и РФ относительно возможного сотрудничества с энергетическим гигантом находятся на ранней стадии.

Соединенные Штаты Америки изучают возможности сотрудничества над глобальными проектами с российской компанией "Газпром".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на российских и европейских чиновников. Отмечается, что это является "шагом к налаживанию более тесных связей с Кремлем" в то время, как Вашингтон пытается заключить мирное соглашение по Украине.

Предварительные контакты между представителями США и России по этому вопросу уже состоялись, говорят эксперты. Однако точно не понятно, кто именно ведет переговоры по возможному сотрудничеству с "Газпромом" и причастна ли к этому администрация Трампа. В Белом доме отказались от предоставления комментариев.

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В то же время источники издания на условиях анонимности сказали, что переговоры между США и РФ о возможном сотрудничестве с энергетическим гигантом находятся на ранней стадии.

Российский диктатор Владимир Путин тоже намекнул на потенциальное сотрудничество между США и Россией в энергетической сфере, сказав, что оно может проложить путь к возобновлению поставок в Европу.

"Если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетической сфере, то можно было бы обеспечить газопровод для Европы. И это пойдет на пользу Европе, поскольку она получит дешевый российский газ", – заявил хозяин Кремля.

Журналисты говорят, что энергетические инициативы США и "Газпрома" потенциально могут охватить Европу и Азию, а также стать частью стремления США ослабить связи России с Китаем и Ираном.

Европейские чиновники сомневаются в том, что Вашингтон сможет вбить клин между Россией и Китаем, учитывая то, насколько Пекин и Москва сбились после полномасштабного вторжения в Украину. При этом отмечается, что многие идеи, связанные с "Газпромом", все еще находятся на стадии спекуляций.

США и Россия: другие новости

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа усиливает санкции против России. Как сообщает CBS News, Штаты накладывают дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам США.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы значительно усилить санкции против Российской Федерации, если это будет необходимо для завершения войны против Украины.

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