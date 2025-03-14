Соединенные Штаты Америки изучают возможности сотрудничества над глобальными проектами с российской компанией "Газпром".
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на российских и европейских чиновников. Отмечается, что это является "шагом к налаживанию более тесных связей с Кремлем" в то время, как Вашингтон пытается заключить мирное соглашение по Украине.
Предварительные контакты между представителями США и России по этому вопросу уже состоялись, говорят эксперты. Однако точно не понятно, кто именно ведет переговоры по возможному сотрудничеству с "Газпромом" и причастна ли к этому администрация Трампа. В Белом доме отказались от предоставления комментариев.
В то же время источники издания на условиях анонимности сказали, что переговоры между США и РФ о возможном сотрудничестве с энергетическим гигантом находятся на ранней стадии.
Российский диктатор Владимир Путин тоже намекнул на потенциальное сотрудничество между США и Россией в энергетической сфере, сказав, что оно может проложить путь к возобновлению поставок в Европу.
"Если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетической сфере, то можно было бы обеспечить газопровод для Европы. И это пойдет на пользу Европе, поскольку она получит дешевый российский газ", – заявил хозяин Кремля.
Журналисты говорят, что энергетические инициативы США и "Газпрома" потенциально могут охватить Европу и Азию, а также стать частью стремления США ослабить связи России с Китаем и Ираном.
Европейские чиновники сомневаются в том, что Вашингтон сможет вбить клин между Россией и Китаем, учитывая то, насколько Пекин и Москва сбились после полномасштабного вторжения в Украину. При этом отмечается, что многие идеи, связанные с "Газпромом", все еще находятся на стадии спекуляций.
США и Россия: другие новости
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа усиливает санкции против России. Как сообщает CBS News, Штаты накладывают дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам США.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы значительно усилить санкции против Российской Федерации, если это будет необходимо для завершения войны против Украины.