В ведомстве не уточнили, связано ли это расследование с деятельностью нардепа Тараса Козака, против которого ранее были введены санкции.

СБУ расследует дело о незаконной покупке угля, добытого на оккупированных территориях Луганской области, и дальнейшую перепродажу его в Россию.

Читайте такжеРоссия и Беларусь: Герус объяснил возобновление импорта электроэнергииОб этом информирует "Радио Свобода".

Журналисты спросили у Службы безопасности, действительно основанием для введения санкций против народного депутата из фракции "ОПЗЖ" Тараса Козака стало расследование о поставках угля с оккупированных территорий, которые способствуют финансированию терроризма.

"Главное следственное управление ведет досудебное расследование в уголовном производстве относительно противоправного приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганской области, которое в дальнейшем реализуется на адреса энергоуправляющих компаний России", - говорится в сообщении.

Служба безопасности напомнила, что финансирование терроризма наказывается заключением на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

В ведомстве не уточнили, связано ли это расследование с деятельностью нардепа Тараса Козака.

Что этому предшествовало

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 компаний, в состав которых входят телеканалы Newsone, "112 Украина" и ZIK.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года, санкции введены сроком на пять лет.

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Автор: УНИАН