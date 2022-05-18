Довоенной стабилизации на рынке топлива в ближайшее время ожидать не стоит.

Ситуация с наличием на АЗС горючего может улучшиться до конца мая и в начале июня.

Такое мнение директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко во время информационного телемарафона.

Он отметил, что ситуация на рынке топлива осложняется из-за разбомбленные нефтебазы и нефтеперерабатывающий завод, а также вследствие сложной логистики из европейских стран.

"Нам следует ожидать, что ситуация с наличием топлива - УНИАН) улучшится где-то к концу мая и в начале июня, но возможно и повышение цен. Очень многое зависит, насколько правительство вернет свою субъектность на рынке и сможет действительно профессионально регулировать этот рынок. И поэтому, если это произойдет, то действительно ситуация несколько облегчится, но стабилизацию, которая была до войны, в условиях войны ожидать не стоит", - подчеркнул Омельченко.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо - 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановил ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решение ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин - не выше 52 грн за литр.

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