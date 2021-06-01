Елена Зеркаль считает, что санкции США в отношении "Северного потока-2" еще могут возобновиться, а судьба самого газопровода зависит от встреч Байдена с Путиным и Зеленским.

Решить судьбу "Северного потока-2" могут предстоящие встречи президента США Джо Байдена с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Такое мнение экс-замглавы МИД и бывшая советник председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль высказала в интервью "Европейской правде".

"Это все зависит, на мой взгляд, от результатов встречи Путина с Байденом. Как я сегодня услышала, до этого будет встреча Байден-Зеленский... От этих двух встреч, на мой взгляд, очень зависит будущая судьба "Северного потока-2", - сказала Зеркаль.

Зеркаль считает, что США пока не отказались от санкций против "Северного потока-2", а поставили их "на паузу", поэтому она не исключает возможности их восстановления. Именно поэтому, по ее мнению, встречи Байдена с президентами Украины и России могут иметь решающее значение.

"Я думаю, что они (США - ред.) санкции не вычеркнули. Сняли санкции временно как возможность применения к консорциуму и к председателю этого консорциума. Это не значит, что их нельзя восстановить в любой момент", - сказала Зеркаль.

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Предстоящая встреча Байдена с Путиным: что известно

Первая встреча президента США Джо Байдена и российского главы Владимира Путина состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.

Американская сторона отмечает, что Байден обсудит с Путиным "полный спектр насущных вопросов", подчеркнув, что в отношениях с Россией "пытаются восстановить предсказуемость и стабильность".

Москва заявляет о предстоящем обсуждении состояния и перспектив дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематики стратегической стабильности, а также актуальных вопросов международной повестки дня, в частности борьбы с пандемией коронавируса и урегулирования региональных конфликтов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что во время встречи с Путиным президент Байден намерен заявить о непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Она напомнила, что тесное сотрудничество с Украиной соответствует неизменной позиции США.

В МИД Украины заявили, что готовят переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом перед встречей главы Белого дома с Путиным.

Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

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Автор: Александр Топчий