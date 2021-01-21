Учитывая сроки вступления в силу техрегламентов, эксперты УЭА провели анализ готовности участников рынка нефтепродуктов к выполнению новых правил и требований к качеству моторного топлива.

Технические регламенты на топливо могут эффективно побороть теневые схемы на рынке топлива. Это лишь одно из многих преимуществ, которые возможны в условиях полноценного технического регулирования на рынке нефтепродуктов.

Об этом говорили участники рынка во время совещания, которое организовала Украинская энергетическая ассоциация 21 января 2021 года, говорится на ее странице в Facebook.

Диалог состоялся в формате Zoom-конференции на тему: «Проблемные вопросы внедрения технических регламентов на топлива и необходимость разработки системы мониторинга качества топлива».

Учитывая сроки вступления в силу техрегламентов, эксперты УЭА провели анализ готовности участников рынка нефтепродуктов к выполнению новых правил и требований к качеству моторного топлива.

В обсуждении участвовали представитель Национального агентства аккредитации Украины и представители ведущих сетей АЗС: Klo, Socar, Glusco, UPG, WOG, Amic; представители отечественных производителей: Укргаздобыча, Укрнафта, Укртатнафта и Укртранснафта; трейдеры: Альянс энерго трейд, БНК-Украина, Нафтасити.

"Вопросы технического регулирования являются прежде всего вопросом качества и одним из механизмов для борьбы с теневыми игроками на рынке. В свою очередь соблюдение требований, которые взяты Украиной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, внедрение Директив ЕС регламентирующих качество топлива, требует совместной работы бизнеса и государственных органов», - отметила президент Ассоциации Юлия Пидкоморная.

Участники совещания высказали свои мнения по поводу реализации и внедрения технических регламентов на рынке нефтепродуктов, в частности:

относительно изменений на рынке в части совершенствования Технического регламента относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовых и котельных топлив, которые приняты Постановлением Кабинета Министров Украины от 23.09.2020 №967 и вступят в силу в марте текущего года;

относительно проблематики при начале внедрения технического регламента относительно требований к газу сжиженного для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей (постановление Кабинета Министров Украины от 29 июля 2020 г. № 667, которое вступает в силу с 04.02.2021 года) и мер необходимых для регулирования рынка;

необходимости разработки и публичного обсуждения с участниками рынка Технического регламента относительно требований к авиационному бензину и топлив для реактивных двигателей;

состояния разработки и осуществления государственными органами Системы мониторинга рынка нефтепродуктов и сжиженного газа в Украине, как основного механизма контроля качества и происхождения топливо-смазочных материалов.

"Результаты нашего обсуждения в очередной раз показали, что вопрос государственного регулирования, в том числе и внедрение новых технических регламентов требует совместной и скоординированной работы, как правительственных органов, так и участников рынка. Отсутствие такого взаимодействия приводит к значительному усложнению в их реализации», - отметила президент Ассоциации Юлия Пидкоморная.

Во время обсуждения вопроса о вступлении в силу уже 4 февраля 2021 года технического регламента относительно требований к сжиженного газа выяснилось, что часть участников рынка подготовились к его внедрению, но большинство импортеров и трейдеров не в состоянии обеспечить выполнение требований техрегламента, в связи с неготовностью системы сертификации, а именно отсутствием аккредитованных органов сертификации и достаточного количества лабораторий.

Подытоживая обсуждение, Юлия Пидкоморная заверила, что все высказанные предложения будут направлены в адрес Кабинета Министров, Министерства энергетики и других министерств и ведомств, включая Госэкоинспекцию, несмотря на многочисленные обращения участников рынка.

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Автор: УНИАН