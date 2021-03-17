Чаще всего ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство, президента и НКРЭКУ.

Более 90% украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными, и только 3% считают их хорошими.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного с 5 по 9 марта социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

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По данным исследования, 93% украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения завышены, 3% считают их хорошими, а 0,4% ˗ заниженными. Так, чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они их считают завышенными ˗ доля таких возрастает от 81% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 95% среди представителей беднейших слоев.

Отмечается, что чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство страны (29% опрошенных) и президента Украины (24%), 13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 9,5% ˗ на Верховную Раду, 7% ˗ на энергетические компании, 6% ˗ на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% ˗ на НАК "Нафтогаз Украины".

При этом чаще ответственность на президента за рост коммунальных тарифов возлагают представители электората оппозиционных партий.

Кроме того, чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они возлагают ответственность за рост коммунальных тарифов на президента (доля таких возрастает от 22% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 33% среди тех, кто ответил, что их семье не хватает денег даже на необходимые продукты) и на правительство (соответственно 25% и 36%).

Так, чаще всего респонденты считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло, прежде всего, должны обеспечивать правительство (31%), президент (28%), НКРЭКУ (20%), Верховная Рада (11%). Только 3% придерживаются мнения, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.

Исследование проводилось с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Долги по коммуналке

По данным Госстата, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец января 2021 года выросла на 10,05% по сравнению с декабрем 2020 года – до 81 млрд грн.

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Автор: Анна Бредихина