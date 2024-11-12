Украина имеет шансы пройти зимний период с минимальными ограничениями энергопотребления. Это стало возможным из-за стабильной работы АЭС, ремонтной кампании и импорта. Об этом заявил политолог и директор "Института мировой политики" Евгений Магда.

Он подчеркнул значительный вклад АЭС в производство электроэнергии в стране.

"АЭС - это основа нашей энергосистемы. Это 60% производства. Мы все помним, как досрочный выход блока АЭС из ремонта летом дважды спасал страну от жестких графиков отключения", - отметил Магда.

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Эксперт также отметил важность дальнейшего развития атомной энергетики в Украине и привлечения международной поддержки.

"Государство декларирует стремление развивать атомную генерацию и пытается привлечь поддержку Запада по проекту Хмельницкой АЭС", - сказал он.

В то же время Магда обратил внимание на постоянную угрозу со стороны России.

"Сегодняшние "имитационные пуски" - это скорее шантаж Кремля и демонстрация угроз в их диалоге с новоизбранным президентом Трампом и его администрацией. Своеобразное принуждение Украины к переговорам", - отметил эксперт.

Магда подчеркнул, что благодаря стабильной работе АЭС, успешной ремонтной кампании и возможности импорта электроэнергии из ЕС, Украина имеет шансы пройти зиму с минимальными ограничениями энергопотребления.