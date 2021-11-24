Соединенные Штаты уже ввели санкции против 17 судов и 8 человек.

Соединенные Штаты Америки продолжат вводить санкции против организаций, связанных с российским газопроводом "Северный поток - 2".

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы продолжим изучать организации в соответствии с нашими обязательствами. Также мы обязаны выполнять PEESA (Закон о защите энергетической безопасности Европы)", - сказал он.

Прайс отметил, что США продолжат "демонстрировать оппозицию "Северному потоку-2" и приверженность энергетической безопасности Украины.

Читайте такжеReuters: запуск "Северного потока-2" могут отложить до марта"Это то, что мы продолжим делать", - подчеркнул он.

Напомним, что 23 ноября Вашингтон объявил расширение санкционного пакета против причастных к реализации российского проекта "Северный поток-2".

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA временно приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

Автор: Людмила Жерновская