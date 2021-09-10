В США обеспокоены вопросом корпоративного управления.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки призывают власти Украины обновить наблюдательный совет и председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила во время форума "Ялтинская европейская стратегия".

"Мы видели довольно существенный прогресс, однако все еще есть то, что надо сделать", - заявила Нуланд.

В этой связи она заявила, что в США обеспокоены вопросом корпоративного управления, которое было "историей успеха" для Украины в создании профессионального международного наблюдательного совета, который выбирает руководителей, соответствующих мировым стандартам.

По ее словам, когда речь идет о пути большой приватизации, правление сотни ведущих компаний в Украине должно соответствовать международным стандартам.

"Структуры, которые мы создали - отличные. Но когда правила игры и законодательство не соблюдаются - страдает Украина и украинцы. Поэтому мы вчера мы говорили о нашей обеспокоенности относительно текущего кризиса лидерства в "Нафтогазе", в том числе, учитывая факт, что некоторые международные наблюдатели подали в отставку. Мы призываем стороны объединиться для обновления наблюдательного совета и его исполнительного директора, и сделать это таким образом, чтобы это отвечало принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития", - подчеркнула Нуланд.

При этом она сказала, что это касается не только "Нафтогаза", но и в целом инвестиционного климата в Украине.

"Если вы хотите, чтобы больше американских и европейских компаний приходили в Украину, как и все мы хотим, то чем больше они будут видеть соблюдение международных стандартов Организации экономического сотрудничества и развития - тем больше уверенности они будут иметь", - сказала Нуланд.

Она отметила, что Украина делает важные шаги, в том числе в отношении реформы открытия рынка земли, борьбы с коррупцией, продвижения необходимого законодательства в Верховной Раде.

По ее словам, чем более сильной, чистой, демократичной и прозрачной будет Украина, тем больше она как государство сможет удовлетворять интересы украинских граждан и быть способна интегрироваться с Европой, и в частности, будет более готовой на пути к НАТО и Евросоюзу.

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Ситуация с назначениями в "Нафтогазе"

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

В НАЗК считают, что подписание контракта НАК "Нафтогаз Украины" с Витренко нарушает закон, ведь раньше он "работал на должности заместителя министра энергетики Украины и исполнял обязанности руководителя этого министерства, воздействуя одновременно на "Нафтогаз". В НАЗК подали иск в суд о прекращении контракта. Витренко заявляет, что его назначение на должность было законным.

7 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру-министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Шмыгаль отметил, что конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года, а не позднее чем к 1 мая 2022 года должен состояться конкурс на должность председателя правления наблюдательного совета.

Автор: Виталий Саенко