Главы государств и правительств Европейского Союза на саммите в Брюсселе решили ввести дополнительные санкции против Турции.
Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 11 декабря, передает DW.
Стамбул ведет разведывательные работы с целью поиска газовых месторождений на спорных территориях Восточного Средиземноморья. Греция объявила эти работы незаконными.
Участники саммита поручили Совету ЕС подвергнуть штрафным мерам физические лица и компании, причастные к работам в Средиземном море.
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Кроме того, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю поручено до марта 2021 года представить варианты дальнейших мер в отношении Турции. Это подразумевает собой очередное расширение санкций против Стамбула.
Конфликт между Грецией и Турцией: что известно
Конфликт между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье резко обострился в июле. Оба государства заявили свои претензии на территории с возможными месторождениями нефти и газа.
Евросоюз призывал Турцию остановить геологоразведочное бурение в спорных районах и угрожал санкциями. Однако Анкара отказывалась идти на уступки.
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