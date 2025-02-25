Китай и Индия расширяют инфраструктуру СПГ на фоне растущего спроса.

Мировой спрос на сжиженный природный газ вырастет примерно на 60% к 2040 году. Главными причинами будет экономический рост в Азии, влияние искусственного интеллекта и усилия по сокращению выбросов в тяжелой промышленности и транспорте.

Издание Reuters пишет, что спрос на природный газ продолжает расти по мере того, как мир переходит на более чистые виды топлива. По прогнозам, к 2040 году спрос на СПГ составит от 630 до 718 миллионов метрических тонн в год.

"Прогнозы показывают, что миру потребуется больше газа для производства электроэнергии, отопления и охлаждения, промышленности и транспорта, чтобы достичь целей развития и декарбонизации", - объяснил старший вице-президент Shell по маркетингу и торговле СПГ Том Саммерс.

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Китай, являющийся главным импортером СПГ в мире, и Индия наращивают мощности по импорту сжиженного газа и инфраструктуру, связанную с ним, чтобы удовлетворить растущий спрос.

По прогнозам, в этом году импорт природного газа в Китай увеличится, поскольку планы экономического стимулирования повысят промышленный спрос, хотя напряженность в торговых отношениях с США может ограничить рост.

В прошлом году общий объем импорта природного газа в Китай, включая поставки по трубопроводам, составил 131,69 млн тонн, что является самым высоким показателем с 2013 года. Из этого объема 76,65 млн тонн пришлось на СПГ.

По прогнозам Международного энергетического агентства, в Индии потребление газа в период с 2023 по 2030 год вырастет на 60%, что удвоит потребность страны в импорте СПГ, поскольку внутреннее производство, как ожидается, будет расти гораздо медленнее, чем спрос.

В то время как экономический рост стимулируют спрос на газ на развивающихся рынках Алжира, Египта, Малайзии и Индонезии, внутренняя добыча на этих странах в ближайшие 15 лет сократится на 50 млн тонн, что приведет к уменьшению объема газа, доступного для экспорта.

По данным Shell, для удовлетворения растущего спроса, особенно в Азии, к 2030 году планируется построить более 170 млн тонн новых мощностей по производству СПГ, но сроки запуска остаются неопределенными.

"Европа будет нуждаться в СПГ и в 2030-х годах, чтобы сбалансировать растущую долю возобновляемых источников энергии в энергетическом секторе. В более отдаленной перспективе существующая газовая инфраструктура может быть использована для импорта био-СПГ или синтетического СПГ и перепрофилирована для импорта "зеленого" водорода", - говорится в докладе.

Значительный рост поставок газа произойдет за счет США, где экспорт СПГ к 2030 году может достичь 180 миллионов тонн в год и составить треть мирового объема.

Аналитики ожидают, что вместе с масштабным проектом Катара по расширению Северного месторождения, который должен быть запущен в 2026 году, эти страны смогут обеспечить около 60% мировых поставок СПГ к 2035 году.

Импорт газа в Европу - последние новости

Евросоюз активизировался в вопросе замены российских энергоресурсов, рассматривая в частности увеличение импорта газа из США и ускоренное развитие возобновляемой энергетики.

Стоит отметить, что ранее президент Дональд Трамп потребовал, чтобы Европа закупала больше энергоносителей у США, а в случае отказа пригрозил увеличением пошлин.

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