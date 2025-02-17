Сделка с дьяволом поднимет экономику Европейского союза.

Нынешняя зима возобновила в Европе дебаты относительно энергоресурсов из-за высоких цен на газ. Европейские чиновники все чаще поглядывают на "голубое топливо" из Российской Федерации.

Издание The Economist пишет, что снижение счетов за электроэнергию может оживить европейскую промышленность и успокоить домохозяйства на фоне рекордных цен на газ.

Яри Стен из банка Goldman Sachs прогнозирует, что окончание войны может привести к росту европейского ВВП на 0,5%, причем в основном за счет более дешевого газа. Возобновление поставок "голубого топлива" также может подтолкнуть Владимира Путина к заключению мирного соглашения, считают некоторые чиновники.

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Позиция Еврокомиссии заключается в том, что она "никак не связывает" возобновление российских поставок с мирными переговорами по Украине. Более того, Еврокомиссия заявила, что ее цель - к 2027 году полностью отказаться от импорта российского газа и нефти.

Сейчас ЕС получает из России всего 10% газа, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 45%. При этом Москва не может перенаправить большую часть своих поставок, что приводит к большим финансовым потерям. В 2022 году продажи топлива составляли 13% ее федерального бюджета, а теперь - всего 8%.

На крейсерской скорости ЕС потребляет около 320 млрд куб. м газа в год. Объем хранилищ блока, составляющий около 115 млрд куб. м, эквивалентен трети этого объема. Когда началась зима, хранилища были почти полны. Морозы вынудили ЕС потреблять больше газа, а пополнять запасы сложно из-за перебоев с поставками. Сейчас хранилища блока заполнены лишь на 48% по сравнению с 66% в 2024 году. Высокие цены вынуждают промышленность сокращать производство.

Более серьезная проблема возникнет этим летом. Согласно правилам ЕС, хранилища 1 ноября должны заполнить на 90%. Обычно запасы пополняются в период с апреля по октябрь. В этом году Европе придется закупать больше, чем обычно в период, когда Азия будет массово пополнять запасы. В результате цена на газ этим летом будет выше цены на газ для следующей зимы, что делает хранение топлива невыгодным.

Возобновление поставок через Украину помогло бы. Кроме того, это привело бы к снижению цен по всей Европе за счет уменьшения конкуренции за поставки. С момента заявлений Трампа о мире путем переговоров цены на TTF упали на 9%.

По словам Анны-Софи Корбо из Колумбийского университета, возвращение 15 млрд куб. м может привести к снижению цен на TTF на треть по сравнению с недавним пиком. По мнению банка MUFG, цены могут снова упасть вдвое к 2026 году, если транзит через Украину возобновиться.

Также существует фактор Трампа. С одной стороны, президент США хочет, чтобы Европа закупала больше американского СПГ. Полное возобновление российских поставок может обрушить цены, что приведет к тому, что американские буровые будут нерентабельными, а миллиарды долларов инвестиций в проекты СПГ станут бесполезными. С другой стороны, Трамп хотел бы получить Нобелевскую премию мира, и возвращение газа из РФ в рамках мирного соглашения может быть ценой, которую стоит заплатить.

Российский газ в Европе - главные новости

Европейские чиновники обсуждают, следует ли возобновить продажу российского трубопроводного газа в ЕС в рамках потенциального урегулирования войны в Украине.

Кроме того, 10 февраля цены на газ в Европе взлетели до самого высокого уровня за последние два года. На этом фоне Брюссель рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в Европейском союзе.

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