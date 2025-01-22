Соглашение по закупке ядерных реакторов у Болгарии имеет важное геополитическое значение, - Atlantic Council

Возможное соглашение между Украиной и Болгарией о приобретении ядерных реакторов для Хмельницкой атомной электростанции имеет важное геополитическое значение. Об этом пишет Стивен Бланк, старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований, в своей колонке для Atlantic Council под названием "Ядерные возможности Украины на четвертом году войны."

По мнению автора, реализация соглашения не только усилит энергетическую безопасность Украины, но и будет способствовать укреплению двусторонних отношений с Болгарией, которая уже давно находится под давлением российских попыток дестабилизации. В контексте войны в Украине, вступающей в свой четвертый год, это решение также станет сигналом единства и солидарности в рамках ЕС.

Бланк отмечает, что соглашение позволит Украине завершить строительство двух реакторов на Хмельницкой АЭС, которые смогут значительно усилить энергетическую независимость страны. Поскольку Болгария предоставляет оборудование советского производства, которое ранее не использовалось, это также решает проблему поиска компонентов для завершения строительства энергоблоков третьего и четвертого.

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Геополитическая ценность соглашения заключается в укреплении позиций Украины как части европейского энергетического пространства. Интеграция украинской энергосистемы с ЕС рассматривается как важный стратегический шаг для усиления европейского единства на фоне российской агрессии. Болгария, которая также сталкивается с вызовами от Кремля, в таком партнерстве усиливает собственную устойчивость перед внешним давлением.

Впрочем, Бланк признает, что соглашение вызывает споры внутри Украины. Критики ставят под сомнение его прозрачность и подчеркивают важность децентрализации энергетической системы. Но в условиях войны, по словам автора, это соглашение остается единственным реалистичным способом быстро увеличить ядерные генерирующие мощности страны.

По мнению Бланка, завершение проекта с Болгарией может стать важным шагом для Украины на пути к энергетической независимости, усилению геополитической устойчивости региона и интеграции в европейское энергетическое сообщество.